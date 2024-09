COMUNICATO Viabilità tra Piemonte e Liguria: focus sul progetto della galleria Armo – Cantarana durante la XI edizione di Expo Valle Arroscia Assessore regionale Bussalino: “Investire nelle infrastrutture e nella logistica è strategico per rendere la Regione Piemonte sempre più attrattiva e competitiva”.

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

Viabilità tra Piemonte e Liguria: focus sul progetto della galleria Armo – Cantarana durante la XI edizione di Expo Valle Arroscia

Assessore regionale Bussalino: “Investire nelle infrastrutture e nella logistica è strategico per rendere la Regione Piemonte sempre più attrattiva e competitiva”.

Nell’ambito della XI edizione di Expo Valle Arroscia, si è tenuto sabato scorso a Pieve di Teco in provincia di Imperia, un convegno dedicato al tema della viabilità tra Piemonte e Liguria, con particolare attenzione allo sviluppo del progetto di completamento della galleria Armo – Cantarana (frazione del comune di Ormea, in provincia di Cuneo) . All’incontro hanno preso parte numerosi esponenti delle istituzioni, tra cui il v iceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’ a ssessore alle Infrastrutture Strategiche della Regione Piemonte Enrico Bussalino, il p residente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, il p residente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il p residente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, il s indaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri .

“Il completamento della galleria Armo – Cantarana è un progetto importante non solo per migliorare la mobilità, ma anche per favorire lo sviluppo economico e la valorizzazione del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Enrico Bussalino -. Investire nelle infrastrutture e nella logistica è strategico per rendere la Regione Piemonte sempre più attrattiva e competitiva.”

Il progetto elaborato da Anas della galleria Armo – Cantarana prevede una variante al tracciato esistente tra Cantarana (CN) e Acquetico, frazione di Pieve di Teco (IM), che attualmente si estende per 13,8 km di percorso particolarmente tortuoso, attraversando 11 comuni con un dislivello di 662 m e un tempo di percorrenza di circa 25 minuti. La nuova infrastruttura ridurrebbe il percorso a 9,3 km, con un dislivello di 370 m e un tempo di percorrenza di soli 6 minuti, senza attraversare centri abitati.

“Quest’ opera rappresenta un’alternativa strategica al Colle di Tenda per i traffici commerciali – ha sottolineato l’ assessore Bussalino – e offre opportunità di collegamento significative in funzione della retro-portualità di Savona”.

Il costo dell’opera è stimato in circa 350 milioni di euro, di cui circa 4 milioni sono già stati finanziati. La Regione Piemonte e la Regione Liguria stanno collaborando con il Governo e l’ANAS per identificare un percorso di finanziamento pluriennale che consenta di portare avanti l’iter progettuale e autorizzativo.

