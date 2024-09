(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 02 settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

SPERONE E VUCCIRIA

TRE ARRESTI PER SPACCIO DI DROGA

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo proseguono nell’incessante e quotidiana attività

di controllo del territorio cittadino, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dello

spaccio di droga soprattutto tra i più giovani.

Nel corso di un servizio antidroga notturno nel quartiere Sperone, in prossimità di via Padre

Francesco Spoto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato in

flagranza un 22enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e

spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno dapprima osservato a distanza l’indagato e, dopo aver notato la cessione dello

stupefacente ad un acquirente, sono usciti allo scoperto bloccando prontamente il presunto pusher, il

quale è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 60 dosi tra cocaina, crack, marjuana e

hashish.

In un’altra operazione, nello storico quartiere della Vucciria, i Carabinieri del Nucleo Operativo

della Compagnia di Piazza Verdi, con il supporto dei colleghi della Stazione Centro, hanno arrestato

un 35enne, di origine algerina, ed un tunisino di 23 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine e,

ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche in questa circostanza i due presunti spacciatori sono stati sorpresi dai militari nei pressi di

Piazza Caracciolo, subito dopo una cessione a due acquirenti. La perquisizione degli indagati ha

permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 22 grammi tra hashish e cocaina, già suddivisa

in dosi e destinata alla vendita al dettaglio, nonché denaro contante in banconote di piccolo taglio,

ritenuto presumibilmente provento dell’attività illecita.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Gli acquirenti sono stati identificati e segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori.

Sono in corso le indagini per l’individuazione dei canali di approvvigionamento dello stupefacente

e delle persone che ne avevano materiale diponibilità oltre agli odierni indagati.

La droga sequestrata è stata inviata al L.A.S.S.-Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti- del

Comando Provinciale di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative.

Nel corso dei citati controlli i Carabinieri della Stazione Palermo Centro, unitamente a personale

della Compagnia d’Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia e della Polizia

Municipale, hanno denunciato in stato di libertà un palermitano di 25 anni, titolare di un’attività in

via dei Cassari, in quanto ritenuto responsabile di intrattenimento e serata danzante senza

autorizzazione del Questore e privo di certificazione di agibilità, antincendio e occupazione di

suolo pubblico in zona soggetta a vincolo monumentale.

L’attività e la strumentazione musicale sono state sottoposte a sequestro e nel contempo sono state

elevate sanzioni amministrative per circa 2.000 euro.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.