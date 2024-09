(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.i

Piacenza, 2 settembre 2024

Oggetto: Biblioteche comunali, torna in vigore il consueto orario invernale

Con l’avvio del mese di settembre tornano in vigore, per le biblioteche comunali, gli

orari validi abitualmente durante l’anno scolastico.

A partire da oggi, la sede centrale della Passerini Landi sarà accessibile il lunedì dalle

14 alle 21, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 21, il sabato dalle 9 alle 19. La Sezione

Ragazzi Giana Anguissola sarà aperta nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato

dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda le sedi decentrate, la Biblioteca Dante sarà operativa dal lunedì al

sabato dalle 9 alle 13, effettuando l’orario pomeridiano, dalle 15 alle 19, nelle

giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. La Biblioteca Farnesiana, alla Galleria

del Sole, resterà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, nonché nei pomeriggi di

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. La Biblioteca Besurica, in via

Perfetti, accoglierà invece gli utenti nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle

9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Già dal 1° settembre, le sale studio di via Roma, al piano terra di Palazzo S.Pietro,

sono fruibili la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, così come il lunedì mattina

dalle 9 alle 12.

Il sito http://www.passerinilandi.piacenza.it è il punto di riferimento, sempre

aggiornato, per informazioni sugli orari e le attività che si svolgono nelle biblioteche

cittadine.

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA