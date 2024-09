Agenzia regionale 896.24 ciliento_incontro con sottosegretario ferrante

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

Trasporti e infrastrutture in Salento, l’assessore Ciliento ha

partecipato all’incontro con il sottosegretario Ferrante a Castrignano

del Capo

Questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile,

Debora Ciliento, ha partecipato all’incontro con il sottosegretario alle

Infrastrutture e ai Trasporti con delega alle opere commissariate, on. Tullio

Ferrante, presso il Comune di Castrignano del Capo, promosso dall’on. Andrea

Caroppo, alla presenza del sindaco, Francesco Petracca, della vicesindaca

nonché consigliera provinciale Valeria Ferraro, di Vincenzo Marzi, responsabile

della Struttura Anas Territoriale Puglia e commissario straordinario per la SS

275, e Roberto Pagone, commissario straordinario per il raccordo ferroviario

dell’Aeroporto del Salento. Davanti a un parterre composto dai rappresentanti

delle amministrazioni comunali del territorio e dagli stakeholder.

“Dopo una storia lunga più di vent’anni, in soli due mesi mi sono ritrovata in

Salento a parlare della SS 275 Maglie-Leuca come di un progetto concreto

insieme ai rappresentanti di Anas e del MIT. Questo testimonia l’importanza

strategica di un’opera che inizia a prendere corpo finalmente, dopo aver messo

tutte le parti interessate d’accordo, e per la quale il Ministero si sta

impegnando a trovare i finanziamenti necessari al completamento di entrambi

i lotti” ha detto l’assessore Ciliento. “Ai primi di luglio c’è stata infatti la

consegna dei lavori del primo stralcio del primo lotto, oggi apprendiamo che si

sta procedendo con l’appalto degli altri due stralci e che i tempi sono maturi

per convocare la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnico-

economica del secondo lotto. Garantire migliori infrastrutture viarie e

ferroviarie al Salento e alla Puglia è un obiettivo condiviso tra tutti gli attori,

che mira a colmare le disuguaglianze territoriali, le quali non permettono al

Sud Italia di valorizzare il proprio patrimonio, costringendo molti giovani a

emigrare a Nord perché offre maggiori opportunità. Il Mezzogiorno va messo

nelle condizioni di competere con il resto dell’Europa e proprio i trasporti sono

un tassello fondamentale per abbattere le differenze.”

“La Regione Puglia, da parte sua, sta investendo tutte le risorse a sua

disposizione, derivanti da diverse fonti di finanziamento, nel rinnovo del

materiale rotabile su gomma e ferro, nella sicurezza della rete ferroviaria

dotandola di moderni sistemi tecnologici e rendendola sempre più connessa

alla rete nazionale, nell’ammodernamento delle stazioni rendendole sempre

più accessibili e intermodali, e nella sperimentazione di nuove forme di

trazione come l’idrogeno. Stiamo investendo in una rete ciclabile estesa, che

valorizzi la bellezza del territorio e incrementi il già importante dato del

cicloturismo in Puglia, e nel potenziamento dei collegamenti di ultimo miglio

verso porti e aeroporti, ormai sempre più artefici della crescita economica”,

continua l’assessore.

“In quest’ottica, grande rilevanza riveste l’intervento di collegamento

ferroviario con l’aeroporto di Brindisi a opera di RFI, che con le infrastrutture, le

nuove bretelle, la nuova stazione di Brindisi Aeroporto e un adeguato

potenziamento della rete correlata dei trasporti regionali verso tutte le

principali località del Salento, rappresenterà un deciso salto di qualità non solo

per questa parte del territorio, ma per l’intera regione. La Puglia, nella sua

rilevante estensione geografica, continua ad avere un gran bisogno di

infrastrutture moderne, che la vedano collegata da nord a sud e interconnessa

con le maggiori arterie dei trasporti nazionali ed internazionali. Come ha

evidenziato il commissario Pagone, gli stessi interventi sull’alta velocità Bari–

Napoli o per la velocizzazione della rete Adriatica, pur non toccando

direttamente il Salento, garantiranno collegamenti nazionali più sicuri e veloci

anche per i salentini”, aggiunge la Ciliento.

“Oggi abbiamo ribadito – conclude – che il Salento, così come l’intera Puglia,

potranno beneficiare delle giuste opportunità nel rispetto dell’ambiente e del