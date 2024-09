📰 Corea Today di Settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

** Gli articoli di COREA TODAY del mese di Settembre

** per conoscere meglio tutti gli aspetti della Corea e della Cultura Coreana!

** La Casa Blu di Seoul: simbolo della Corea del Sud

Negli ultimi decenni, la Casa Blu è stata testimone di momenti cruciali della storia sudcoreana, come l’insediamento di nuovi presidenti e la firma di importanti accordi internazionali.

Volete visitare la Casa Blu durante il vostro viaggio a Seul?

** Due Coree: la nascita di due paesi divisi

Quando si parla di guerre non si affrontano mai tematiche piacevoli. Difatti, il termine “guerra, conflitto” porta con sé conseguenze che, nella gran parte dei casi, si riflettono nel presente. Un esempio calzante è quello delle due Coree, separate all’altezza del 38° parallelo da ormai più di 70 anni.

Ma cos’è successo, esattamente, lo scorso millennio?

** Hanji: la carta coreana tra tradizione e nuove frontiere

Sin dal II secolo d.C., quando giunse il primo prototipo di carta, in Corea furono sviluppate tecniche specifiche che favorirono la diffusione dell’hanji, una carta prodotta dalla corteccia degli alberi di gelso, nota per la sua capacità di mantenere colore e forma intatti nel tempo.

** Hanbok tra tradizione e modernitĂ

L’hanbok, ovvero l’abito tradizionale coreano vanta una storia di 1600 anni, ma non per questo nel 2024 risulta antico anzi, questo pezzo di storia è più attuale che mai.

Quali differenze ci sono tra l’hanbok tradizionale e quello moderno?

