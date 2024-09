ROCCASECCA, IL FESTIVAL GAZZELLONI OMAGGIA GIACOMO PUCCINI

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

PUBBLICO NUMEROSO ED ENTUSIASTA*

*In scena l’opera in atto unico “Suor Angelica” con il Coro e l’Orchestra

Internazionale della Campania*

*L’assessore Chianta e il direttore artistico Iannotta: “Un grande evento

che ha richiamato le atmosfere dei piu celebri teatri del mondo”*

Il Festival Internazionale Severino Gazzelloni a Roccasecca ha reso omaggio

a Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte. La direzione

artistica della rassegna ha voluto omaggiare il grande compositore

attraverso una straordinaria serata di arte nella quale è stata messa in

scena l’opera in atto unico, “Suor Angelica”.

Ad esibirsi il Coro e l’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal

maestro Venceslav Quadrini.

Brividi e applausi per l’esibizione dell’imponente formazione musicale al

cospetto del numeroso pubblico accorso presso il chiostro della chiesa di

Francesco per assistere a uno spettacolo unico nel suo genere e che

arricchisce l’offerta culturale proposta quest’anno del Festival Gazzelloni.

“Ancora un grande spettacolo – ha detto l’assessore alla cultura Valentina

Chianta – uno spettacolo che ci fa ammirare e apprezzare il Festival

Gazzelloni. Non è facile presentare questo tipo di proposte culturali, ma

quando vengono interpretate da artisti capaci come quelli che si sono

esibiti nel nostro chiostro allora il risultato è eccellente. Voglio allora

complimentarmi, una volta ancora, con la direzione artistica”.

Proprio il direttore artistico del Festival, Giuseppina Iannotta, ha

concluso la serata: “Complimenti a tutti gli artisti e al maestro Quadrini.

Ci hanno fatto respirare un’atmosfera che è tipica dei grandi teatri della

tradizione lirica mondiale. E questo aspetto va evidenziato, a

dimostrazione che se si lavora bene, si può fare cultura di qualità anche

nei piccoli centri. La risposta del pubblico è stata eccellente e dinostra

la bontà della nostra programmazione”.

Prossima serata del Festival: domenica 8 settembre 2024, “Concerto al calar

del sole” nei pressi della chiesa di san Tommaso. Si esibiranno il Coro

polifonico Città di Alvito diretto dal maestro Luigi Viglietta e il duo

flauto e chitarra, Francesco Pica.e Matteo Di Massa.