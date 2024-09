GOVERNO, M5S: SANGIULIANO VENGA IN COMMISSIONE E FACCIA CHIAREZZ

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

GOVERNO, M5S: SANGIULIANO VENGA IN COMMISSIONE E FACCIA CHIAREZZA

Roma, 1 settembre – “Il ministro Sangiuliano faccia chiarezza al più presto sulla vicenda relativa a una sua collaboratrice che avrebbe avuto accesso ad atti e informazioni riservate sul prossimo G7. Dalla mail diffusa oggi sul sito Dagospia emerge che la consulente, Maria Rosaria Boccia, è stata destinataria di atti riservati. È necessario fare chiarezza al più presto, motivo per cui chiediamo al presidente Mollicone di convocare il ministro in Commissione Cultura”. Così in una nota i deputati M5S della commissione Cultura Antonio Caso, Anna Laura Orrico, Gaetano Amato.

