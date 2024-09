CONTIENE FOTO# CINECITTA’ – CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE PERIFERIE. 4 PERSONE DENUNCIATE E 7 GIOVANI SEGNALATI ALLA PREFETTURA.

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

CINECITTA’ – CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLE PERIFERIE.

4 PERSONE DENUNCIATE E 7 GIOVANI SEGNALATI ALLA PREFETTURA.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, con il supporto di altre

pattuglie della Compagnia Roma Casilina, hanno eseguito un servizio

coordinato di controllo del territorio nel quartiere, con particolare

attenzione alle aree adiacenti le fermate della metro Lucio Sestio, Giulio

Agricola, Subaugusta, Cinecittà e Anagnina, finalizzato alla prevenzione e

alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea

con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in

seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato 4 persone: un

31enne romeno che, bloccato dopo essersi dato alla fuga alla vista dei

militari, è risultato colpito da foglio di via obbligatorio con divieto di

ritorno nel Comune di Roma per 3 anni tre; un 36enne cubano e una 19enne

italiana che, ad esito di un controllo, sono stati trovati in possesso di

due cellulari risultati provento di furto; un 36enne italiano trovato in

possesso, senza giustificato motivo, di un martello edile della lunghezza di

38 cm.

I Carabinieri hanno poi sanzionato e segnalato alla Prefettura 7 giovani

trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, per uso

personale.

Un cittadino straniero, invece, è risultato irregolare sul territorio

nazionale e a suo carico è stata avviata procedura per l’espulsione dal

territorio nazionale.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno

identificato 56 persone e controllato 27 veicoli.

