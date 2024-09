(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 CARCERI. DE CORATO(FDI) CHIUDERE IL BECCARIA VORREBBE DIRE ASSECONDARE DELINQUENZA MINORILE

“Nessun passo indietro da parte dello Stato rispetto alle rivolte del Beccaria. Cedere a queste, come vorrebbero i radicali che ne chiedono la chiusura, vorrebbe dire dare ragione alla delinquenza minorile come ha fatto il centrosinistra per oltre dieci anni. Il risultato su Milano lo abbiamo visto tutti e non pare dei migliori. Ai giovani va ora dato un segnale chiaro, chi sbaglia paga.” Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

