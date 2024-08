(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, RUBANO OCCHIALI DI VALORE IN NEGOZIO ARRESTATI, DE CORATO(FDI):

«NEGLI ULTIMI 7 GG OTTO SUDAMERICANI IN GALERA DI CUI ANCHE DUE DONNE!

DELINQUENZA SUDAMERICANA SEMPRE PIU’ ALLARMANTE. ARRIVANO IN ITALIA CON

PERMESSI DI SOGGIORNO DI TRE MESI E NON VANNO PIU’ VIA. URGONO PIU’

CONTROLLI».*

Milano, 31 Agosto 2024 – «Ringrazio la Polizia di Stato per aver arrestato

giovedì pomeriggio quattro sudamericani per furto in pieno centro città.

Ancora una volta, nonostante a pochi minuti da via Torino ci sia il Comando

centrale di Polizia Locale di piazza Beccaria, ad intervenire sono sempre e

solo i poliziotti con, spesso, la collaborazione anche dell’Arma. Di

vigili, anche nel cuore della città, non si hanno notizie! La delinquenza

sudamericana, in città, sta assumendo numeri allarmanti, superando di gran

lunga tutte le altre nazionalità. Solo negli ultimi sette giorni, infatti,

a Milano sono state arrestate otto persone, di cui anche due donne, tutti

per furto e spaccio! Soprattutto i sudamericani, a Milano, negli ultimi

anni hanno superato di gran lunga i colleghi arabi dal punto di vista delle

attività illegali. Queste persone, spesso provenienti dalla Colombia, da

Cuba o dal Perù come nel caso di giovedì pomeriggio, arrivano in Italia con

permessi di soggiorno temporanei di tre mesi, poi però non tornano più

nelle loro nazioni e rimangono da noi, spesso commettendo reati e azioni

illegali. A tal proposito urgono più controlli».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in

Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo

De Corato, *sull’arresto di giovedì pomeriggio da parte della Polizia di

Stato di quattro peruviani per furto in via Torino a Milano.