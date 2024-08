Baseball, l’esordio di Samuel Aldegheri in Major League Baseball

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Samuel Aldegheri scrive la storia del baseball italiano, diventando il primo pitcher cresciuto in Italia a debuttare in MLB. Nel suo esordio nel massimo campionato professionistico è stato sconfitto da Julio Rodriguez e dai Seattle Mariners dopo aver lanciato 5 riprese

Il lanciatore veronese è diventato il primo lanciatore nato e cresciuto sportivamente in Italia ad aver debuttato in Major League Baseball. L’evento storico è avvenuto di fronte al caloroso pubblico di Anaheim nella partita tra Los Angeles Angels e Seattle Mariners, vinta da questi ultimi per 9-5 nel venerdì sera californiano.

Il pitcher veronese, che compirà 23 anni il prossimo 19 settembre, ha completato 5 inning nella sua prima apparizione nel massimo campionato americano e mondiale di baseball, concedendo 6 valide, 7 punti – di cui 2 guadagnati – 2 basi su ball e 2 battitori colpiti. Ha ottenuto tre strikeout totali, tra cui uno ai danni del talento di Seattle Julio Rodriguez – poi protagonista di un fuoricampo ai suoi danni nel quarto inning – che ha concluso un complicato primo inning.

Difatti, Aldegheri ha ottenuto due out sui primi tre battitori affrontati, ma il doppio di Randy Arozarena ha tenuto vivo il primo inning, poi la difesa non lo aiuta e una linea tesa ad altezza del guanto di Jorge Polanco non viene controllata dall’interbase Zach Neto, permettendo così l’ingresso di due punti per i Mariners. Dopo aver colpito due battitori in fila, il partente italiano ha concesso un doppio a Mitch Garver e un singolo a Victor Robles con un totale di 5 punti sul groppone, margine che i Mariners amministreranno fino al traguardo.

Tuttavia, Aldegheri è stato abile a non demordere e a cogliere l’occasione della sua prima partenza. Dopo aver rotto il ghiaccio, il lanciatore mancino ha eliminato sette battitori consecutivi, mettendo in mostra ben 4 tipologie diverse di lanci (fastball con velocità media di 93 miglia/150 chilometri all’ora con picchi da 94 miglia, slider, curva e cambio) e costringendo i battitori avversari a colpi deboli e poco efficaci.

I Mariners hanno tuttavia dimostrato di vedere bene la fastball del lanciatore avversario, che nel corso della partita ha aumentato uso e fiducia dei suoi lanci secondari. Nel quarto inning, la valida di Robles e il fuoricampo di Julio Rodriguez riportano Seattle a segno e sono i primi e unici due punti guadagnati su Aldegheri, il quale lotta e supera quarto e quinto inning, subendo un singolo dal veterano ex Dodgers Justin Turner, ma trovando forze e coraggio per eliminare i tre battitori successivi per concludere la sua serata dopo 5 inning lanciati dopo 79 lanci (50 strike, 29 ball).

“Il primo inning è stato difficile, ma mi pare di aver reagito bene e sono felice di come sia andata nel complesso” ha commentato Samuel Aldegheri ai giornalisti nel post-partita. “Come prima volta ero nervoso, dopo i due punti subiti il pitching coach è venuto sul monte e mi ha detto di provare a rilassarmi e di essere me stesso e di continuare a lavorare. Sono contento di come ho reagito ma so che dovrò ancora lavorare molto su questo. Le ultime 24 ore sono state pazze e ancora devo rendermi conto di quanto stia accadendo. La mia famiglia ha preso il primo volo possibile e li ho potuti salutare a fine partita ed è stata una grande emozione. Fino a due mesi fa ero in High-A, un mese fa ero con un’altra organizzazione e oggi sono qui ed è incredibile. Sono orgoglioso per me, per la mia famiglia e per tutti i ragazzi giovani in Italia che magari possono pensare che sia impossibile arrivare fino a qui, e invece tutti ce la possono fare, credendo e perseguendo i propri sogni. Mi hanno scritto e sostenuto in tantissimi in queste ore e ringrazio tutti” ha concluso Samuel.

Gli Angels non hanno potuto evitare la sconfitta personale di Samuel Aldegheri nonostante i fuoricampo di Taylor Ward e Brandon Drury. La solida chiusura dei rilievi di Seattle dopo la partenza da 5.2 inning di George Kirby regalano il successo ai Mariners per 9-5.

Va negli archivi così la prima prova in MLB di Samuel Aldegheri, che ha fissato una data storica per il baseball italiano – il 30 agosto 2024 – quasi 13 anni dopo l’esordio in MLB del primo giocatore italiano, nato e cresciuto sportivamente in Italia, Alex Liddi, che affrontò proprio i Los Angeles Angels ad Anaheim con la divisa dei Seattle Mariners il 7 settembre 2011. Un ricorso storico che si aggiunge al fatto che Aldegheri e Liddi, in momenti diversi, hanno vestito la divisa del Parma Baseball in Italia (Liddi sta affrontando ora la serie scudetto, Aldegheri ha giocato nel biennio 2019-20) e un tassello in più di questa storia tutta italiana, che rappresenta a tutti gli effetti un’impresa, sia per l’unicità dell’evento sia per la difficoltà nel raggiungere tale traguardo. Basta considerare che ci sono solo 780 posti nelle rose di MLB (indicativamente la metà è dedicata ai lanciatori) e che nel sistema delle 30 franchigie professionsitiche americane, escludendo tutte le leghe indipendenti e i campionati organizzati in altre nazioni, ci sono 201 squadre con più di 20 giocatori sotto contratto.

Aldegheri è diventato il primo lanciatore nato in Italia ad aver lanciato in MLB da Marino Pieretti nel 1950. Pieretti, autore di 194 apparizioni nella sua carriera tra 1945 e 1950, nacque a Lucca nel 1920 poi si è trasferito dopo un anno dalla sua nascita negli Stati Uniti. Inoltre è diventato il quinto giocatore in Europa ad aver giocato con gli Angels (l’ultimo fu l’olandese Robert Eenhoorn nel 1996).

Per tanti appassionati e atleti di baseball italiano è stata una levataccia straordinaria, ma il movimento non ha fatto mancare il suo sostegno a distanza per il suo giovane talento. “E’ una delle più belle notizie di quest’anno e supporteremo Samuel a distanza per questo suo esordio” ha dichiarato Matteo Bocchi nell’intervista pre-gara 4 della Italian Baseball Series. Ad Angel Stadium era presente Samuele Bruno, uno dei tanti ragazzi italiani impegnati nei college americani nell’intento di intraprendere una carriera nel batti e corri, e sui social, ma non solo, sono arrivati messaggi di incoraggiamento anche dai compagni di avventure in Nazionale e dai compagni di viaggio nel mondo professionistico come Alessandro Ercolani (lanciatore nell’organizzazione dei Pittsburgh Pirates) ed Ettore Giulianelli (lanciatore nell’organizzazione dei St. Louis Cardinals).

Per Aldegheri è previsto ora il canonico riposo dedicato ai partenti, in attesa di sapere la prossima destinazione (potrebbe essere a metà della prossima settimana contro i Dodgers o i Rangers) e con l’auspicio di avere un’altra opportunità nel mese di settembre che sta per cominciare.

IL PROFILO DI SAMUEL ALDEGHERI

HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Le foto allegate, se utilizzate, vanno citate col credit Los Angeles Angels

