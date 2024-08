++ AGGIORNAMENTO SS 106 – PUGLIA ++ RIAPERTA LA SS 106 “JONICA” A MASSAFRA (TA)

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

sab 31 agosto 2024 ++ AGGIORNAMENTO SS 106 – PUGLIA ++

La statale 106 “Jonica” è riaperta al traffico a Massafra (TA) in seguito al sinistro nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture.

Nell’incidente una persona ha perso la vita.

Inviato: sabato 31 agosto 2024 09:43

PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE CHIUSA PROVVISORIAMENTE LA SS 106 “JONICA” IN DIREZIONE TARANTO

Bari, 31 agosto 2024

A causa di un incidente, è stata chiusa temporaneamente la strada statale 106 “Jonica”, in direzione Taranto, all’altezza del km 480 a Massafra in provincia di Taranto.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento sono rimasti coinvolti due veicoli.

Il traffico viene deviato in complanare.

Sul posto personale ANAS, il 118 e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

