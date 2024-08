(ACON) CONSIGLIO FVG. LA PRIMA LEGGE REGIONALE COMPIE 60 ANNI

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 (ACON) Trieste, 31 ago – Sessant’anni fa, il 31 agosto del

1964, veniva firmata la prima legge della Regione autonoma Friuli

Venezia Giulia.

Uno scatto, tratto dall’archivio fotografico del Consiglio

regionale (autore Giornalfoto – Trieste) e conservato presso la

Biblioteca Livio Paladin, ritrae l’allora presidente della

Giunta, Alfredo Berzanti mentre sottoscrive la legge regionale 31

agosto 1964, n. 1. Titolo: “Composizione della Giunta regionale e

attribuzioni della presidenza della Giunta e degli assessori

regionali”.

Una legge che dava di fatto attuazione allo Statuto speciale,

adottato con legge costituzionale il 31 gennaio del 1963. I 19

articoli dettagliavano le funzioni del presidente, degli otto

assessori effettivi e dei due supplenti e sono rimasti in vigore,

con qualche modifica nel corso degli anni, fino al 1988, quando

l’intero provvedimento legislativo ? stato abrogato dalla legge

regionale numero 7, che ha introdotto nuove regole

sull’ordinamento e l’organizzazione del Consiglio regionale,

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Qualche mese prima di quel 31 agosto di 60 anni fa, a fine maggio

1964, si era tenuta la prima riunione del Consiglio regionale

presieduta da Teodoro de Rinaldini. L’attuale sede di piazza

Oberdan non c’era ancora e non avendo un luogo in cui riunirsi,

l’Assemblea fu ospitata presso l’aula consiliare del palazzo del

municipio di Trieste. Anche di quell’evento storico c’?

testimonianza nel ricco archivio fotografico del Consiglio

regionale.

ACON/AA-mv

311601 AGO 24