(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 PNRR, APPENDINO-DAMANTE (M5S): ADESSO BUIO ANCORA PIU’ FITTO SUL PIANO, SUBITO COMMISSIONE PARLAMENTARE

NOTA STAMPA

PNRR, APPENDINO-DAMANTE (M5S): ADESSO BUIO ANCORA PIU’ FITTO SUL PIANO, SUBITO COMMISSIONE PARLAMENTARE

Roma, 30 ottobre. “E’ proprio il caso di dire che adesso sulle sorti del Pnrr è calato un buio ancora più ‘fitto’. In queste ore la maggioranza si spertica in trionfalistici commenti sull’approdo del ministro Fitto a Bruxelles, in veste di commissario Ue. Nulla si dice su come verranno ripartite le sue enormi e ricche deleghe, che dai primi commenti paiono destinate a restare a palazzo Chigi. E nulla si dice sul futuro del Pnrr, sul cui stato di avanzamento l’Esecutivo ha già accumulato enormi ritari. Tutto ciò desta preoccupazione, perché finora il Pnrr ha visto messo a terra solo il 25% dei 194 miliardi complessivi del suo braccio principale; nei primi sei mesi del 2024 il Governo Meloni ha speso solo 9 miliardi dei 40 complessivi che dovrebbe spendere entro fine anno; missioni come coesione e salute hanno visto mettere a terra solo il 10-12% delle risorse stanziate. E sono dati che emergono dall’ultima Relazione semestrale governativa. Passare da questo fallimento, quando il Pnrr aveva addirittura un ministro di riferimento, a una non meglio precisata destinazione a palazzo Chigi fa emergere un allarme enorme. Per questo è ancora più urgente discutere la nostra proposta di legge, depositata sia alla Camera, sia al Senato, di istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sul Pnrr, affinché la pessima china fatta prendere al Piano dalla gestione Fitto non venga peggiorata da questo futuro pieno di incertezza”. Lo comunicano in una nota la deputata Chiara Appendino, vicepresidente del M5S, e la senatrice Ketty Damante, componente M5S dela Commissione bilancio di palazzo Madama.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle