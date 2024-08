(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Martusciello a Gentiloni””Grazie per aver servito il Paese”

“Nel giorno dell’indicazione del nuovo commissario europeo la delegazione di Forza Italia in Parlamento europeo vuole ringraziare Gentiloni per aver saputo rappresentare il nostro Paese”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Pe Fulvio Martusciello. “Abbiamo lavorato bene e insieme”, aggiunge l’eurodeputato.

