COMUNICATO +++ L’AMBASCIATA D’ITALIA NEGLI STATI UNITI PRESENTA UN TOUR AMERICANO DI PAOLO FRESU

L’AMBASCIATA D’ITALIA NEGLI STATI UNITI PRESENTA UN TOUR AMERICANO DI PAOLO FRESU

Washington, D.C., 30 agosto 2024 — Prende il via domani a Washington, con un’esibizione nell’ambito del più importante festival jazz della capitale statunitense – il DC Jazz Fest – il nuovo tour americano del trombettista italiano Paolo Fresu, in duo con il pianista americano Uri Caine. Un sodalizio musicale pluridecennale, celebrato dalla critica e da sempre apprezzato dal pubblico, che l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti porterà, oltre che a Washington, alla Steinway Piano Gallery di Miami il 3 settembre e a Boston, il 4 settembre, al Berklee Red Room.

Si tratta di un tour organizzato dall’Ambasciata italiana, e realizzato in collaborazione con gli Istituti italiani di Cultura di Washington e di Miami e con il Consolato Generale d’Italia a Boston, per celebrare i forti e intensi legami tra il jazz americano e quello italiano, che soprattutto negli ultimi anni ha dato un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo di nuovi linguaggi, con artisti italo-americani che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia del genere.

L’incontro tra Fresu e Caine è considerato una delle collaborazioni più interessanti degli ultimi anni: la tromba lirica di Fresu, immediatamente riconoscibile per il suo inconfondibile timbro onirico, si sposa perfettamente con l’approccio poliedrico di Uri Caine al pianoforte, che si muove con disinvoltura tra tradizione americana, mainstream jazz, blues e avanguardia, per arrivare fino alla musica classica.

I prossimi concerti americani del duo Fresu-Caine saranno un’ulteriore occasione per celebrare i forti legami esistenti tra Italia e Stati Uniti in ambito musicale, grazie al potere unificante del jazz, genere musicale americano per eccellenza.

