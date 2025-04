(ARC) Domiciliarit: richieste Cisl-Pensionati condivise dalla Regione

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Cervignano, 9 apr – Il tema della non autosufficienza ? il

problema pi? importante da affrontare all’interno del grande

quadro delle risposte ai bisogni di salute: ad oggi il Friuli

Venezia Giulia ? gi? la regione pi? vecchia d’Italia, ma tra soli

20 anni un cittadino su due della regione avr? superato i 65 anni

d’et? e, sebbene questo sia spesso considerato un tema di secondo

piano, giova ricordare che in Friuli Venezia Giulia il sistema

della non autosufficienza ha tre volte i posti letto degli

ospedali.

? il concetto espresso in sintesi dall’assessore regionale alla

Salute e Politiche sociali al 12mo congresso della Federazione

nazionale pensionati Cisl Fvg in svolgimento oggi e domani a

Cervignano con circa un centinaio di delegati presenti per

rinnovare le cariche.

Introdotto dal segretario uscente Luciano Bordin, l’assessore ha

ringraziato la Fnp Cisl Fvg per aver posto il tema della gestione

della non autosufficienza degli anziani al centro dei lavori

della tavola rotonda introduttiva al congresso ieri e della

giornata introduttiva.

La Regione ha condiviso l’impostazione del sindacato secondo cui

oltre a garantire i posti letto nelle strutture dedicate, si deve

scommettere con fermezza sulla domiciliarizzazione dell’anziano,

consentendo a parit? di condizioni, la cura della persona presso

il proprio domicilio.

In concreto la richiesta avanzata alla Regione ? di sostenere

equamente la scelta, erogando servizi e prestazioni a sostegno

delle famiglie, ovvero destinando le stesse risorse riconosciute

alle strutture per l’occupazione di posti letto, per la copertura

di tutti quei servizi, ad esempio, la fisioterapia e l’assistenza

infermieristica, indispensabili alle famiglie che scelgono

percorsi di domiciliarizzazione, soprattutto per le persone

parzialmente non autosufficienti.

Secondo questa impostazione resta il sistema pubblico a definire,

attraverso un budget di salute, i bisogni dell’anziano e della

sua famiglia che dovrebbe potersi rivolgere per la soddisfazione

di essi ad una rete di servizi accreditati e funzionali. Il tutto

in una situazione di integrazione di tutti i soggetti coinvolti:

ospedale, distretto, geriatrie, medici di base.

L’assessore ha ribadito la necessit? di accelerare scelte a

favore di questa linea, garantendo che la spesa per

l’abbattimento delle rette per gli 11 mila posti letto attuali

nelle 160 strutture del Fvg(dei quali gi? 8 mila fruiscono

dell’abbattimento retta) non diminuir?, ma ha indicato anche

l’opportunit? di rendere strutturali le sperimentazioni per la

domiciliarit? da una parte e, dall’altra, di investire per

costruire livelli intermedi di non autosufficienza, che possano

rispondere a bisogni che si situano tra l’ospedale e la casa e

che riguardano attualmente un bacino potenziale di 3000 persone.

