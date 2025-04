(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Giustizia. Borrelli-Dori: situazione gravissima al giudice di pace di

Napoli nord. Il governo intervenga subito, i diritti dei cittadini sono

sospesi

“La chiusura per mancanza di personale dell’ufficio del giudice di pace di

Napoli Nord rappresenta un fallimento clamoroso dello Stato e un grave

danno per i cittadini. Non è tollerabile che in un Paese democratico venga

sospeso l’accesso alla giustizia per carenze di organico, lasciando

migliaia di procedimenti in un limbo e scaricando responsabilità e carichi

di lavoro insostenibili su pochissimi dipendenti rimasti”.

Lo dichiarano Francesco Emilio Borrelli e Devis Dori, deputati di Alleanza

Verdi e Sinistra, che hanno presentato un’interrogazione al Ministro della

Giustizia per chiedere chiarimenti urgenti e interventi immediati.

“La situazione dell’ufficio giudiziario di Aversa è drammatica: a fronte di

una pianta organica prevista di 14 unità, sono oggi attivi appena quattro

dipendenti. In queste condizioni non solo è impossibile garantire un

servizio essenziale come quello giudiziario, ma si mortificano anche le

professionalità di chi continua a lavorare in condizioni al limite –

proseguono i deputati –. Il presidente del tribunale ha dovuto disporre la

chiusura dell’ufficio, poi revocata solo formalmente: di fatto, l’ufficio è

ancora paralizzato.”

“Con la manifestazione indetta ieri dal Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Napoli Nord, il disagio e la rabbia della comunità forense e

dei cittadini trovano finalmente spazio pubblico. Come AVS – concludono

Borrelli e Dori– continueremo a denunciare questa situazione inaccettabile

in Parlamento. Il Ministero non può più voltarsi dall’altra parte: servono

subito assunzioni e soluzioni strutturali per restituire ai cittadini il

diritto alla giustizia.”

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE