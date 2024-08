URGENTE – Modalità di accredito per arrivo Life Support entro le 12 di domani, venerdì 30 agosto

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Buongiorno,

in accordo con la Prefettura di Ravenna (che coordina tutte le attività connesse all’accoglienza dei migranti della Life Support con la collaborazione di Comune e Regione, autorità sanitaria, forze dell’ordine, Croce Rossa e mondo del volontariato), al fine di rendere il più efficiente e ordinata possibile la gestione delle operazioni legate allo sbarco,

si comunica alle testate e ai fotografi in indirizzo che qualora desiderassero essere presenti all’arrivo della nave, previsto per *sabato** 31 agosto, alle 10 circa, a Marina di Ravenna – banchina di Fabbrica Vecchia – via della Foca Monica,* devono inviarmi una mail il più presto possibile e comunque *entro le 12 di domani, venerdì 30 agosto*, indicando:

nome, cognome, DATA E LUOGO DI NASCITA del giornalista/fotografo/operatore, NUMERO DEL TESSERINO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI O DELLA CARTA DI IDENTITÀ se non si è iscritti all’Ordine; testata di riferimento.

Grazie della collaborazione e buon lavoro.* *

