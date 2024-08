(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 M5S, Ferrara: “Con Partito Gay ottimi risultati, bene proposta di confluire nel Movimento”

“A mio avviso sarebbe molto positivo se il Partito Gay LGBT+ confluisse nel M5S. La loro è una proposta che va sostenuta, anche perché le nostre collaborazioni in passato hanno portato ottimi risultati. Penso, ad esempio, alla delibera contro le discriminazioni e per la promozione della Giornata contro l’omobitransfobia, che abbiamo presentato in Campidoglio e su cui si è trovato un terreno comune. Sicuramente è un tema che va approfondito in assemblea costituente, ma sono convinto che dovrebbero diventare organici al Movimento”.

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

