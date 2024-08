ERR . Corr. CARCERE LORUSSO E CUTUGNO, RUZZOLA (FI): VISITA DOVEROSA PER COMPRENDERE CRITICITA’

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

CARCERE LORUSSO E CUTUGNO, RUZZOLA (FI): VISITA DOVEROSA PER

COMPRENDERE CRITICITA’

“La visita che ho effettuato con il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo

Zangrillo al Carcere Lorusso Cutugno era doverosa. Abbiamo avuto modo di

ascoltare in presa diretta la voce sia degli agenti penitenziari, ai quali va il

ringraziamento di Forza Italia per il lavoro delicato e indispensabile che svolgono, e

dei detenuti. Un modo per approfondire le criticità che si vivono all’interno della

Casa circondariale, perchè senza conoscere non si può agire”. Ad affermarlo a

margine dell’incontro Paolo Ruzzola, presidente del Gruppo regionale di Forza

Italia in Regione Piemonte.

“Esco da questo incontro convinto che sia necessario lavorare come Istituzioni sui

percorsi di reinserimento lavorativo. Ce lo chiedono gli stessi carcerati che ci

esprimono la paura di uscire senza un paracadute e quindi ricadere, se ‘va bene’ in

micro-condotte criminose. Se abbiamo scelto un sistema penale fondato

sull’umanizzazione della pena, sulla rieducazione del detenuto e sul reinserimento

sociale non possiamo mancare a questo dovere. Come Forza Italia stiamo

portando avanti una battaglia di civiltà: alla certezza delle pene, che consideriamo

un principio sacrosanto, dobbiamo associare un percorso rieducativo certo.

Studieremo come Regione Piemonte possa aiutare il Governo in questo senso”

conclude Ruzzola.

