Comunicato stampa – Nella prossima seduta del CdA, in programma lunedì prossimo, 2 settembre, il Rettore proporrà l’approvazione di un grande piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Chieti, 29 agosto 2024

COMUNICATO STAMPA

Il Rettore proporrà al CdA un progetto edilizio da 64 milioni di euro che prevede,

nell’area ex-Villaggio Mediterraneo a Chieti, aule per un totale di 1500 posti,

Auditorium, aree attrezzate, strutture, parcheggi per gli studenti e uffici.

Nella prossima seduta del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi “Gabriele

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in programma lunedì prossimo, 2 settembre, il Rettore, Liborio

Stuppia, proporrà l’approvazione di un grande piano di sviluppo edilizio dell’Ateneo. La proposta

prevede l’avvio della fase del progetto di fattibilità tecnico-economica e di tutto l’iter che porterà

alla realizzazione di importanti opere destinate all’area ex-villaggio Mediterraneo, già acquisita dalla

“d’Annunzio” e collegata all’attuale Campus dal ponte pedonale che attraversa via dei Vestini. La

proposta, dal punto di vista funzionale prevede la realizzazione di strutture idonee ad ospitare le

attività didattiche e gli spazi ad esse connesse adeguate alle moderne esigenze di alta formazione; di

una struttura idonea ad ospitare gli uffici e gli spazi ad essi connessi, secondo criteri innovativi e

rispondenti alle nuove esigenze di lavoro e di benessere aziendale; la riqualificazione dell’intera area

con spazi a verde e di aggregazione per gli utenti del Campus; edifici innovativi dal punto di vista

tecnologico, sia in riferimento alle prestazioni energetiche sia alla didattica sia agli spazi di lavoro.

In concreto questo si dovrebbe tradurre nella realizzazione di 5 aule da 300 posti ciascuna, un edificio

per 200 unità lavorative e un Auditorium da 500 posti, oltre a servizi, spazi per il benessere aziendale

(asilo nido e aree relax); spazio esterno/agorà; aree verdi. Nel dettaglio, la nuova sede istituzionale

si estenderà su 6 livelli per complessivi 8.500 mq; i servizi per il personale (250 mq) e l’Auditorium

(1.200 mq); 2 parcheggi interrati di 6.500 mq di cui uno di circa 3.000 mq riservato agli studenti;

aree verdi attrezzate all’interno delle quali verranno realizzati una serie di servizi, tra cui un

Anfiteatro per complessivi 16.000 mq circa. Il costo preventivato è di circa 64 milioni di euro.

“La seduta straordinaria del CdA che ho voluto convocare – spiega il Rettore, Liborio Stuppia – sarà

dedicata alla valutazione di questo progetto che è il più importante per qualità delle opere, vastità

dell’intervento e quantità di investimento da quando sono stati realizzati i nostri due Campus di

Chieti e di Pescara. Mi preme sottolineare non i numeri ma la qualità di questo progetto che punta

a migliorare sensibilmente la vivibilità del Campus per i nostri studenti e per tutti i dipendenti.

Grande attenzione sarà riservata alle aree esterne, al verde e ai servizi. Questo rinnovato impegno

– prosegue il Rettore Stuppia – riafferma il solido legame che la “d’Annunzio” ha con il territorio