Comune di Ancona – Ufficio Stampa – Reminder CONFERENZA STAMPA DOMANI

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Ancona, 27 agosto 2024

Per illustrare il programma dell’evento

Ancona Longeva

che si svolgerà ad Ancona nelle prossime settimane

con l’illustrazione di progetti e buone pratiche in diversi punti della città,

a confronto con addetti ai lavori e cittadini,

e che culminerà nell’evento Extra G7 in programma per il 5 ottobre 2024

è convocata una

CONFERENZA STAMPA

venerdì 30 agosto 2024

alle ore 11.00

nella sala Giunta del Comune di Ancona

in Largo XXIV Maggio

Interverranno

l’assessore allo Sviluppo imprenditoriale Marco Battino

l’assessore ai Servizi sociali Manuela Caucci

il direttore generale INRCA Maria Capalbo

Il presidente di AC75 Startup Accelerator e Fondazione Marche Mario Pesaresi