Chiusura degli uffici di via Scalabrini, servizi mai interrotti sui canali digitali. Torneranno attivi in presenza a breve negli uffici di via Beverora. Tutti i dettagli

sui canali digitali. Torneranno attivi in presenza a breve negli uffici di

via Beverora. Tutti i dettagli*

Con riferimento alla chiusura degli uffici comunali di via Scalabrini per

intervenuta inagibilità dell’edificio, il Comune intende spiegare alla

cittadinanza da un lato le ragioni per le quali lo stabile in questione è

stato giudicato inagibile e, dall’altro, intende illustrare la soluzione

che è stata studiata in queste ore per tornare in breve tempo a garantire i

servizi in presenza, precisando che gli stessi servizi sono sempre stati e

saranno anche nei prossimi giorni costantemente garantiti tramite i canali

digitali e telefonici.

Per quanto riguarda l’inagibilità, si comunica quanto segue.

Nell’alveo delle attività di manutenzione straordinaria programmate sugli

immobili comunali in data 27 agosto 2024, durante un sopralluogo di

verifica dello stato dei luoghi propedeutico all’avvio dei lavori

programmati sulla copertura dell’immobile di via Scalabrini 11 sede

dell’ufficio edilizia-urbanistica, si è constatato un rapido deterioramento

localizzato nella linea di colmo del fabbricato principale, presumibilmente

a causa delle abbondanti e frequenti piogge verificatesi nell’ultimo

periodo.

Il giorno successivo sono state effettuate, dai tecnici comunali, ulteriori

indagini ispettive al sottotetto dell’immobile che hanno consentito di

rilevare un parziale cedimento di una delle travi di colmo.

Considerata la situazione si è deciso, in via precauzionale, di interdire

l’utilizzo di tutto l’immobile a tutto il personale e di avviare le

attività progettuali per il rifacimento della copertura dell’intero

edificio.

Per quanto riguarda il ripristino dei servizi in presenza, il Comune

ritiene di aver trovato una soluzione efficace ovvero il trasferimento del

personale dagli uffici ora inagibili di via Scalabrini a quelli di via

Beverora. Così facendo, i servizi che fanno capo al settore Pianificazione

strategica (Ambiente, Urbanistica, Edilizia e Suap) si troveranno tutti

accorpati in via Beverora trovando una migliore omogeneità funzionale e

logistica.

Dunque, se il servizio Ambiente già si trovava in via Beverora, nei

prossimi giorni verranno lì trasferiti da via Scalabrini anche i servizi

Edilizia, Urbanistica e Suap.

Già da martedì 3 settembre sarà di nuovo attivo il servizio in presenza di

accesso agli atti (mai interrotto sui canali digitali e telematici) in via

Beverora. In parallelo si opererà per ottimizzare gli uffici del servizio

Ambiente e dal 9 di settembre, sempre nella stessa sede, sarà attivo in

presenza tutto l’ufficio Commercio. A partire invece da lunedì 16 settembre

saranno attivi in presenza anche i servizi Edilizia e Urbanistica.

Il trasferimento del personale della Polizia annonaria è in corso in questi

giorni e da lunedì 2 settembre sarà operativo in via Rio Farnese.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza