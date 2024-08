(ARC) Cultura: Anzil, strategica ristrutturazione Cinema Centrale di Udine

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Il vicegovernatore in sopralluogo nei locali delle storiche sale

cinematografiche gestite dal Cec

Udine, 29 ago – “Abbiamo potuto verificare come stanno

procedendo i lavori da poco iniziati all’interno del Cinema

Centrale di Udine. E’ un progetto che la Regione ritiene

strategico nell’ambito della rinascita culturale della citt?. Per

questo abbiamo deciso, l’anno scorso, di finanziarlo e oggi

abbiamo potuto vedere l’avanzamento dei lavori e, sulla carta,

come saranno le sale cinematografiche e il resto degli interni

completamente ristrutturati e rimessi a disposizione della

comunit?”.

Lo ha detto oggi pomeriggio il vicegovernatore della Regione con

delega alla Cultura, Mario Anzil, compiendo un sopralluogo –

l’assessore ? stato accompagnato dai responsabili del Cec di

Udine, Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, che hanno anche

illustrato i progetti all’esponente dell’Esecutivo regionale –

nei locali delle antiche sale cinematografiche di via Poscolle. I

lavori dovrebbero essere conclusi entro un anno.

“Si tratta di una storia importante – ha sottolineato il

vicegovernatore – e anche molto suggestiva. Anche con il triste

capitolo legato al rischio della chiusura definitiva che, anche

attraverso l’intervento della Regione che ha inteso

salvaguardarlo con un cospicuo finanziamento, si ? riusciti a

scongiurare. Anche per questo, quando tra circa un anno a lavori

conclusi riaprir? al pubblico, sar? uno dei luoghi iconici della

cultura della citt? come previsto dal progetto”.

“Il Cinema Centrale di via Poscolle – ha evidenziato Anzil –

rappresenta l’ultima presenza come antiche sale cinematografiche

rimaste aperte in centro citt? a Udine, ma l’anno scorso

rischiava di chiudere per sempre. La Regione, nell’autunno 2023,

ha deciso di intervenire per salvaguardarlo, con un

finanziamento, volto all’acquisto da parte del Cec e alla

ristrutturazione dei locali. Con la realizzazione dei lavori il

Cinema Centrale sar? restituito per sempre alla citt? e rimarr?

un centro culturale nel cuore di Udine”.

L’accordo sottoscritto l’anno scorso con il Centro espressioni

cinematografiche prevedeva lo stanziamento a favore del Cec di

2,2 milioni di euro complessivi di cui un milione per l’acquisto

dell’immobile da parte del Cec e 1,2 milioni per la sua

ristrutturazione.

“Se sar? necessario nel corso dei lavori – ha assicurato

l’esponente della Giunta che detiene anche la delega alla Cultura

– pur auspicando una convergenza di diversi finanziatori, anche

privati, la Regione, ritenendo il progetto strategico per la

comunit?, ? disponibile a valutare l’opportunit? di completare il

finanziamento. L’obiettivo ? di riconoscere questo luogo come

patrimonio storico e culturale della citt? al fine di adibirlo a

cinema e centro culturale polifunzionale, vista l’importanza che

tali centri rivestono per la vita culturale e la promozione della

crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia

Giulia”.

