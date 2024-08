Red Summer Party al Lido delle Sirene_Les Paillotes

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Lido delle Sirene, tutto pronto per il Red Summer Party

Basso e voce, musica live, paella e dj set fino al tramonto

Pescara, 28 agosto 2024 – Red Summer Party domenica 1° settembre al Lido delle Sirene – Café Les Paillotes. L’evento prenderà il via alle ore 13 per durare fino al tramonto. Dress code rosso, in tutte le sue spumeggianti sfumature.

Sarà una festa indimenticabile che prenderà il via con il duo basso e voce Noidù, a seguire, la musica di Fabiano & Co, e dalle 18 dj set e paella per tutti. Protagonista indiscusso il mare, nella location unica che ha fatto ballare tutta l’estate.

In attesa del Red Summer Party, un altro appuntamento imperdibile firmato Les Paillotes è previsto per venerdì 30 agosto con l’atteso ritorno di Lorenza Marmo e la Capri Band. La cena spettacolo con menu di pesce sarà super estiva: per antipasto, la nostra caprese, zuppetta di pomodori gialli, mozzarella di bufala e alici; pasta mista allo scalogno fondente, frutti di mare e olio al peperone dolce di Altino; orata, salsa di finocchi e arance; per dessert, cremoso al cioccolato, coulis di frutti rossi e meringa. Con vino selezione Café Les Paillotes a 35 euro.

Info e prenotazioni per entrambi gli eventi al numero 085/61809.