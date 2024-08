(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 MO, Bonelli: Governo condanni operazioni in Cisgiordania

“Il governo italiano deve condannare le operazioni militari israeliane in

Cisgiordania. Le azioni di Netanyahu sono al di fuori del diritto

internazionale, e la tolleranza dell’Europa verso questi atti criminali del

governo israeliano è inaccettabile. I civili continuano a morire, le città

sono distrutte da Idf: sono atti criminali che vanno perseguiti dal

tribunale penale internazionale.

La strategia è chiara: annientare il popolo palestinese e occupare le loro

terre. Il Governo italiano è così ipocrita da parlare di cessate al fuoco

sostenibile, ma quando si bombardano campi profughi, edifici scolastici e

ospedali, come può discutere di sostenibilità? Il governo italiano condanni

le operazioni militari come ha fatto l’Onu.”.