(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Migranti: Germanà (Lega), auspico da CEI soluzioni costruttive

Roma, 28 ago. – “Le parole del presidente della CEI pongono sicuramente dei quesiti: intende utilizzare i soldi dell’8 per mille per accogliere i migranti? E, ancora, quanti ne ospiterà in Vaticano? Auspico non si tratti solo di chiacchiere strumentali, perché le osservazioni sono utili e ben accette se presuppongono anche delle soluzioni costruttive che confido la CEI fornirà”.

Così in una nota il senatore della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo a Palazzo Madama.

