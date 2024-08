(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

La produzione di gas naturale in Russia è aumentata del 10,6% nel periodo gennaio-luglio 2024, raggiungendo i 334 miliardi di metri cubi (bcm) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, come riportato dal Servizio Statistico Russo (Rosstat).

Nel solo mese di luglio, la produzione di gas è stata di 42 miliardi di metri cubi, segnando un incremento del 7,4% rispetto al mese di giugno e un notevole aumento del 20,3% rispetto a luglio 2023. Questi dati riflettono un trend positivo nella produzione di gas naturale, confermando la crescita significativa rispetto all’anno passato.

La produzione di gas naturale liquefatto (GNL) ha registrato un aumento del 4,6% nel periodo gennaio-luglio 2024, raggiungendo le 19,6 milioni di tonnellate. Tuttavia, a luglio, la produzione di GNL è stata di 2,3 milioni di tonnellate, con un incremento dell’1% rispetto a luglio 2023, ma una diminuzione del 9,1% rispetto a giugno 2024.

In aggiunta, la produzione di gas associato, che si riferisce al gas estratto come sottoprodotto di operazioni di estrazione di petrolio, è aumentata del 3,2% a 62,5 miliardi di metri cubi durante il periodo gennaio-luglio. La produzione totale di gas in Russia nel medesimo periodo ha raggiunto i 396,5 miliardi di metri cubi, segnando un incremento del 9,1%.

Le proiezioni future indicano una continua espansione della produzione di gas. Il Ministero dell’Energia russo ha recentemente aggiornato la previsione preliminare per il 2024, stimando una produzione di circa 667 miliardi di metri cubi. Nel 2023, la produzione era scesa del 5,5% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 636,9 miliardi di metri cubi.

Le previsioni del Ministero dello Sviluppo Economico suggeriscono una crescita ulteriore, con la produzione che potrebbe raggiungere i 666,7 miliardi di metri cubi nel 2024, i 695,4 miliardi di metri cubi nel 2025 e i 707,5 miliardi di metri cubi nel 2026. Anche l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) prevede una crescita della produzione di gas in Russia, stimando un aumento del 6% fino a 675 miliardi di metri cubi per il 2024.

Questi dati indicano un robusto recupero e una potenziale espansione della capacità produttiva di gas della Russia, che continua a giocare un ruolo cruciale nel mercato energetico globale.