INVITO | Cerimonia della posa della prima pietra del telescopio FlyEye dell’ESA – 6 settembre, Sicilia

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Posa della prima pietra del Telescopio Flyeye dell’ESA per la difesa planetaria

6 settembre 2024 ore 12:00

Monte Mufara e Centro Internazionale di Scienze Astronomiche GAL Hassin

Isnello (provincia di Palermo), Sicilia

Accredito obbligatorio: HYPERLINK "https://blogs.esa.int/forms/esa-media-briefing-form"https://blogs.esa.int/forms/esa-media-briefing-form

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è lieta di invitarvi il 6 settembre 2024 a partire dalle ore 12:00 alla Cerimonia della posa della prima pietra del telescopio dell’ESA Flyeye alla quale parteciperanno Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA, Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia e i rappresentanti dell’industria. L’evento si terrà sulla cima del Monte Mufara, a 1865 metri di altitudine, in Sicilia, e presso il Centro Internazionale di Scienze Astronomiche GAL Hassin, a Isnello (Provincia di Palermo).

Il telescopio Flyeye è la prima unità di una rete globale di telescopi per il monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra (Near-Earth Objects, NEO) sviluppata dal Programma di Sicurezza Spaziale dell’ESA. I telescopi Flyeye scansionano continuamente il cielo durante la notte, identificando automaticamente i potenziali oggetti pericolosi vicini alla Terra, anche definiti NEO, permettendo così di fornire un avviso tempestivo in caso di potenziale pericolo.

Il numero di posti è limitato a causa delle restrizioni logistiche legate al sito della cerimonia.

In caso di maltempo, l’intero evento si terrà presso il Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche

Agenda:

12:00 Benvenuto presso Gal Hassin/Isnello da Giuseppe Mogavero

Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher

Presidente dell’ASI, Teodoro Valente

Presidente dell’INAF, Roberto Ragazzoni

Direttore delle Operazioni dell’ESA, Rolf Densing

Presidente del Gruppo EIE, Gianpietro Marchiori

CEO di OHB Italia, Roberto Aceti

In rappresentanza dei Comuni interessati, Sindaco Marcello Catanzaro

Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani

Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Brevi opportunità di intervista

13:00 Rinfresco

13:45 Partenza per Monte Mufara

15:15 Arrivo a Monte Mufara

Benvenuto e presentazione del sito

Taglio del nastro e posa della prima pietra

Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher

Presidente dell’ASI, Teodoro Valente

Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Foto, brindisi, interviste

16:30 Fine della cerimonia sulla cima di Monte Mufara

L’evento si svolgerà in lingua italiana ed inglese.

Come raggiungere il sito dell’evento – Punto di incontro:Fondazione GAL HassinCentro Internazionale per le Scienze AstronomicheVia della Fontana Mitri90010 Isnello (PA)

