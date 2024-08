(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

FINCANTIERI: VARD COSTRUIRÀ UNA SECONDA OCEAN ENERGY CONSTRUCTION VESSEL IBRIDA PER ISLAND OFFSHORE

L’unità all’avanguardia installerà infrastrutture sottomarine ed eseguirà operazioni in ambito underwater

VARD, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri fra le prime società al mondo nella progettazione e realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto con Island Offshore, armatore norvegese che opera sul mercato Oil & Gas e delle rinnovabili, per la progettazione e la costruzione di una seconda Ocean Energy Construction Vessel (OECV) a propulsione ibrida. Il nuovo accordo riguarda l’esercizio di un’opzione prevista nel contratto per una OECV e l’opzione per due unità gemelle annunciate con Island Offshore nel maggio 2024.

La nuova unità, la cui consegna è prevista per il primo trimestre del 2027, sarà basata sul progetto VARD 3 25, sviluppato in stretta collaborazione con l’armatore. La nave verrà adattata per supportare una vasta gamma di operazioni sottomarine, tra cui ispezione, manutenzione e riparazione (IMR), posa di tubi, costruzione di infrastrutture sottomarine, installazione e supporto alle immersioni.

Lunga 120 metri e larga 25, l’unità sarà dotata di una gru sottomarina offshore da 250 tonnellate con compensazione attiva. Potrà ospitare a bordo 130 persone, offrendo strutture di alto livello per l’equipaggio e i clienti.

Caratteristiche aggiuntive includono un sistema di stoccaggio di energia da 1,7 MWh per la propulsione ibrida, un sistema di recupero del calore per una maggiore efficienza energetica e la predisposizione per combustibili alternativi a basse emissioni. La nave sarà inoltre dotata di due sistemi di lancio e recupero (LARS) per operazioni con ROV e predisposta per l’utilizzo con una passerella “walk-to-work”, rendendola così altamente versatile per progetti di energia rinnovabile, come la posa di cavi e lo scavo di trincee.

Nell’ambito della solida partnership che unisce Vard e Island Offshore, Vard ha già consegnato 41 navi al gruppo norvegese.

