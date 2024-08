CONTIENE FOTO# MONTE COMPATRI – NUOVO ARRESTO PER UN UOMO GRAVEMENTE INDIZIATO DI MALTRATTARE LA COMPAGNA, IN PRESENZA DEI FIGLI MINORI

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

MONTE COMPATRI – NUOVO ARRESTO PER UN UOMO GRAVEMENTE INDIZIATO DI

MALTRATTARE LA COMPAGNA, IN PRESENZA DEI FIGLI MINORI

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

Frascati, su delega della Procura della Repubblica di Velletri hanno

notificato un’ordinanza del Gip del Tribunale di Velletri che dispone la

custodia cautelare in carcere, a carico di un cittadino nigeriano di 48

anni, gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari e rapina.

Il provvedimento restrittivo recepisce la richiesta avanzata dalla Procura

della Repubblica di Velletri a seguito delle indagini condotte dai

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati

dopo un intervento eseguito presso un’abitazione di Monte Compatri, lo

scorso 21 giugno, per una lite tra l’uomo e la donna convivente.

La donna in quella occasione denunciò costanti percosse subite ad opera

dell’uomo, in presenza dei figli minori e nel cui contesto le avrebbe anche

sottratto il telefono cellulare. Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza

dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in

ordine a carico dell’uomo, che era stato già denunciato dalla convivente e

condannato in primo grado per analoghi episodi. Rintracciato presso il suo

domicilio gli è stata notificata l’ordinanza e condotto presso la casa

circondariale di Velletri.

Si precisa che il procedimento penale versa nella fase delle indagini

preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale

sentenza definitiva.

280824

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma