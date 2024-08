(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Rimini 28 agosto 2024

Alla Sagra Musicale Malatestiana debutta il pianista Seong-Jin Cho

per l’inaugurazione del ciclo dei concerti sinfonici

con la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Myung-whun Chung

È il pianista coreano Seong-Jin Cho che prende il posto di Andras Schiff costretto a rinunciare per una indisposizione alla tournée internazionale della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam diretta da Myung-whun Chung, che toccherà Rimini domenica 1° settembre – ore 21 –per l’inaugurazione del ciclo dei concerti sinfonici della Sagra Musicale Malatestiana 2024.

Resta invariato il programma con l’ouverture dal Franco cacciatore di Carl Maria von Weber, la Quarta Sinfonia di Johannes Brahms e il Quarto concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven che vedrà impegnato Seong-Jin Cho, considerato uno dei mgliori pianisti della sua generazione e come artista più distintivo della scena musicale attuale, fin dalla vittoria nel 2015 al Concorso Internazionale Chopin di Varsavia. Il pianistaha firmato un contratto esclusivo con Deutsche Grammophon e, nel 2023, Cho è stato insignito del prestigioso Samsung Ho-Am Prize in the Arts in riconoscimento del suo eccezionale contributo al mondo della musica classica. Artista molto richiesto, Cho lavora con le orchestre più prestigiose del mondo, tra cui Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra e Boston Symphony Orchestra. I direttori con cui collabora regolarmente includono Myung-Whun Chung, Gustavo Dudamel, Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea Noseda, Sir Antonio Pappano, Sir Simon Rattle, Santtu-Matias Rouvali, Esa-Pekka Salonen e Lahav Shani. Da questa stagione Seong-Jin Cho assume il ruolo di “Artist in Residence” con i Berliner Philharmoniker, una posizione che vede Cho lavorare con l’orchestra su molteplici progetti nel corso della stagione, tra cui concerti, collaborazioni di musica da camera e in tournée internazionali

Fondata nel 1888 la Royal Concertgebouw Orchestra vanta un passato glorioso ed un presente segnato da una indiscussa reputazione internazionale. Composta da 120 musicisti provenienti da oltre 25 paesi è una formazione che, nonostante le sue dimensioni, funziona come un’orchestra da camera in termini di sensibilità̀ reciproca di tutti gli strumentisti.

Sul podio a Rimini il coreano Myung-Whun Chung che dopo aver debuttato come pianista a sette anni si afferma ben presto come uno dei maggiori talenti direttoriali della sua generazione spaziando in un repertorio molto vasto che include il mondo sinfonico e quello operistico.

