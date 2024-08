(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 TRASPORTO, BARBERA (PRC): “NO AI GIOCHI DI PRESTIGIO DELLA GIUNTA REGIONALE

DEL LAZIO”

“Divertente nota della Giunta Rocca che, per contrastare le polemiche sul

taglio dei circa 40 milioni di euro destinati al trasporto pubblico romano,

prova, in maniera alquanto maldestra, a contrattaccare. Nella nota si parla

infatti di “farneticazioni strumentali e ingiustificate”, per poi essere

costretti a riconoscere che il taglio in realtà c’è stato, ma che sarà solo

temporaneo, in attesa di ripristinare i fondi con una variazione di

bilancio da approvare in futuro. Insomma, auspicando che i fondi vengano

ripristinati realmente, pena il collasso del trasporto pubblico a Roma,

assistiamo ai giochi di prestigio di una Giunta regionale che continua a

giocare pericolosamente con i diritti dei cittadini romani e laziali.

Quello che inquieta ulteriormente è il fatto che nella suddetta nota si

precisa che tale decisione è avvenuta con l’accordo di tutte le forze

politiche, anche quelle di opposizione. Troviamo estremamente grave e

inquietante che le opposizioni invece di fare il loro dovere, si prestino

ai giochi di prestigio del presidente Rocca e della sua giunta. Sarebbe

inoltre interessante sapere da dove verranno prelevati i fondi da

restituire al trasporto pubblico della città di Roma, ma su questo regna il

silenzio più assoluto. Qualcuno ipotizza dall’extragettito della Sanità

alimentato dagli odiosi ticket sanitari imposti ai cittadini, il che non

sarebbe certo una buona notizia per la cittadinanza”. È quanto dichiara

Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione

Comunista.