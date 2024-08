(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 INVITO STAMPA

Torino, 27 agosto 2024

DOMANI VISITA IN PIEMONTE DI MAURIZIO FALCO, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA DEL PNRR FINALIZZATA

AL SUPERAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI PER COMBATTERE LO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA

Incontro al Grattacielo con il vicepresidente Chiorino e gli assessori Bussalino, Bongioanni e Gallo. Poi sopralluogo a Saluzzo.

Il prefetto Maurizio Falco, Commissario straordinario del Governo per l’attuazione della misura del PNRR finalizzata al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura sarà in visita in Piemonte, domani mercoledì 28 agosto.

Alle ore 10 sarà a Torino al Grattacielo Piemonte per incontrare la vicepresidente della Regione Elena Chiorino e gli assessori all’Immigrazione Enrico Bussalino, all’Agricoltura Paolo Bongioanni e alla Montagna Marco Gallo, con il viceprefetto di Torino Michele Lastella, in qualità di coordinamento delle Prefetture piemontesi.

A seguire, alle 12.30, insieme ai rappresentanti della Regione e al prefetto di Cuneo Mariano Savastano, il commissario straordinario Falco si sposterà in Comune a Saluzzo, capofila del progetto beneficiario delle risorse PNRR, per incontrare il Sindaco Franco Demaria e fare il punto sullo stato di avanzamento della progettualità e del Piano di azione locale con i Sindaci e rappresentanti dei Comuni di Savigliano, Manta, Scarnafigi, Verzuolo, Lagnasco, Busca e Tarantasca, che ne sono enti attuatori esterni.

Al termine degli incontri è previsto un punto stampa. Chi desidera partecipare è pregato di accreditarsi indicando se l’accredito è richiesto per il punto stampa al Grattacielo o in Comune a Saluzzo.