COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA PANIGAGLIA, ERRATA NOTIZIA DIFFUSA TRAMITE AGENZIA

LA PROVINCIA DELLA SPEZIA NON HA DETERMINATO NESSUN SLITTAMENTO DELLA DATA PREVISTA PER L’EMISSIONE IN ATMOSFERA DEGLI NOX (OSSIDI DI AZOTO) DALLO STABILIMENTO DI PANIGAGLIA

LA NOTIZIA DIFFUSA TRAMITE AGENZIA NON CORRISPONDE AL VERO

LA DETERMINA CITATA È RELATIVA SOLO ALLA DEFINIZIONE DELLA DATA ULTIMA PER LE EMISSIONI ACUSTICHE

In relazione a una notizia emessa questo pomeriggio dall’agenzia di stampa ANSA relativamente alla supposta autorizzazione, concessa dalla Provincia della Spezia, tramite proprio atto di determinazione, relativa ad una ridefinizione del limite temporale delle emissioni di ossidi di azoto dallo stabilimento di rigassificazione di GNL Italia in località Panigaglia, Golfo della Spezia, ovvero allo slittamento della prevista data di limite di adeguamento, ad oggi stabilita per il 1 gennaio 2026, ed erroneamente indicata dalla notizia dell’agenzia di stampa per la data del 1 gennaio 2028, questo ente chiarisce:

· La notizia veicolata tramite agenzia di stampa è sbagliata e NON CORRISPONDE a ciò che è riportato negli atti di questo Ente.

· La Provincia della Spezia NON ha determinato alcun slittamento della prevista data di adeguamento del limite tendenziale di emissione in atmosfera degli Nox (ossidi di azoto).

· L’atto di determinazioni n. 869 del 26 agosto 2024, a titolo: “AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 618 DEL 25/06/2023 ALL’INSTALLAZIONE GNL ITALIA IN LOC. PANIGAGLIA IN COMUNE DI PORTOVENERE (SP). AGGIORNAMENTO N. 2”, tratta solo la definizione della data relativa al solo termine di rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica, anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere, non di altre tempistiche, così come chiaramente comunicato da questo Ente con precedente comunicato stampa.

La Spezia 27 agosto 2024

