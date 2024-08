COMUNICATO STAMPA 27 AGOSTO – ZTL, NUOVO VARCO IN VIA ROGGIA

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

ZTL, NUOVO VARCO IN VIA ROGGIA

Approvata la modifica del piano relativo alle zone a traffico limitato. Sarà attiva tutti i giorni dalle ore 22 alle 6. Nelle prossime settimane verrà avviato l’iter per i permessi e le specifiche ordinanze

La Giunta Comunale ha approvato la modifica del piano ZTL per l’istituzione della nuova zona a traffico limitato in via Roggia e nelle vie afferenti.

La ZTL, già inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, sarà attiva tutti i giorni dalle ore 22 alle 6 per contenere il traffico veicolare nelle ore notturne e comprenderà, fatte salve le aree pedonali comprese in detta area, le seguenti strade: Via Manin, Via Roggia, Vicolo Roggia, Via Marzolo, Via e piazzetta Tommasini, Vicolo Dotti, Piazza Trentin nel tratto da via Roggia a via Varco Filippini, Vicolo del Gallo, Via Sugana e Via del Municipio nel tratto da Piazza Trentin all’intersezione con via Cornarotta.

Prima dell’accensione dei varchi (opportunamente comunicata), nelle prossime settimane verrà attivato l’iter per permettere a tutti i residenti e ai lavoratori di munirsi dell’apposito permesso per circolare nell’area.