Collaborazione tra NESDB e CNAES: Nuovi orizzonti per le infrastrutture Libiche

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

Il 24 agosto 2024, a Pechino, si è svolto un incontro di grande rilevanza tra il National Economic and Social Development Board (NESDB) della Libia e la China National Association of Engineering Consultants (CNAES). Questa riunione rappresenta un significativo passo avanti nelle relazioni bilaterali tra la Libia e la Cina, con un focus particolare sullo sviluppo delle infrastrutture in Libia.

L’incontro ha visto la partecipazione di alti funzionari del NESDB e rappresentanti di primo piano del CNAES, un’organizzazione cinese che riunisce alcune delle migliori competenze in ingegneria e consulenza del paese. La discussione si è concentrata sulle potenziali aree di cooperazione nel campo delle infrastrutture, dell’ingegneria e della consulenza tecnica. In particolare, si è parlato di come il know-how e le tecnologie cinesi possano essere applicati per modernizzare e sviluppare le infrastrutture libiche, cruciali per la ripresa economica del paese nordafricano.

Uno degli obiettivi principali della cooperazione è promuovere lo sviluppo sostenibile in Libia, facilitando la ricostruzione delle infrastrutture devastate da anni di conflitti. Attraverso questa collaborazione, il NESDB mira a rafforzare le proprie capacità tecniche e progettuali, avvalendosi dell’esperienza e delle competenze cinesi nel settore dell’ingegneria. La CNAES, da parte sua, è interessata a esplorare nuove opportunità di mercato e a espandere la propria presenza in Africa, contribuendo allo sviluppo di infrastrutture critiche in Libia.

Il potenziale di questa collaborazione è enorme. La Libia, che sta cercando di ricostruire e modernizzare le proprie infrastrutture, potrebbe beneficiare immensamente dell’esperienza cinese in grandi progetti di costruzione e sviluppo. Dall’altro lato, la Cina, che ha già un forte interesse economico nel continente africano, potrebbe rafforzare la sua posizione di partner strategico per la ricostruzione libica.

L’incontro tra NESDB e CNAES segna un importante passo avanti nelle relazioni tra Libia e Cina, aprendo la strada a una collaborazione che potrebbe trasformare significativamente il panorama infrastrutturale libico. Se portata avanti con successo, questa partnership non solo promuoverà lo sviluppo economico della Libia, ma rafforzerà anche i legami economici e politici tra i due paesi, contribuendo a una maggiore stabilità e prosperità nella regione.