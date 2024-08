(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): DUBBI SU LABORATORIO IA OSPEDALE DI UDINE

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 (ACON) Trieste, 27 ago – “Ho presentato questa mattina

un’interrogazione riguardante la scelta della Regione Friuli

Venezia Giulia di investire 93 milioni di euro nella costruzione

di un nuovo laboratorio di Intelligenza artificiale presso

l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Questa

decisione solleva diverse preoccupazioni, soprattutto perch? il

progetto prevede la demolizione del padiglione 6, che attualmente

ospita reparti essenziali come ematologia, dermatologia,

ginecologia e ostetricia”.

Ad annunciarlo in una nota ? il consigliere regionale Furio

Honsell (Open Sinistra Fvg).

“Mi chiedo – prosegue Honsell – se sia davvero necessario un

nuovo laboratorio di IA, e non vadano, piuttosto, potenziate le

strutture simili all’Universit? di Udine, come il laboratorio

Smact3. Investire in un progetto ancora sperimentale rischia di

rappresentare uno spreco significativo di risorse pubbliche,

risorse che potrebbero essere meglio utilizzate per potenziare i

servizi sanitari esistenti, gi? in difficolt?”.

“Inoltre – evidenzia l’esponente di Centrosinistra -, ?

fondamentale comprendere come la Regione intenda gestire il

trasferimento dei reparti interessati dalla demolizione,

garantendo che questo investimento non comprometta l’accesso alle

cure per i cittadini”.

“Chiedo alla Giunta e all’assessore alla Sanit? Riccardi -chiosa

Honsell – trasparenza e chiarezza su come verranno programmati

questi interventi, affinch? la sanit? pubblica continui a

rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione della

nostra regione”.

