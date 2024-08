ordinanza viabilità 56/2024 – Sp 62 della Valsassina

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Direzione Organizzativa IV

Protezione Civile – Trasporti e Mobilità – Viabilità

Servizio Concessioni e Reti Stradali

Piazza Stazione, 4

23900 Lecco, Italia

Telefono 0341.295424

PROVINCIA DI LECCO

Protocollo Partenza N. 45137/2024 del 26-08-2024

OGGETTO: Sp 62 della Valsassina – REGOLAMENTAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO

GESTITO DA IMPIANTO SEMAFORICO dal pk 5+850 sino al pk 6+100 circa per consolidamento

dei cigli di valle in comune di Ballabio.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV

– PROTEZIONE CIVILE – TRASPORTI E MOBILITA’ – VIABILITA’ – SERVIZIO CONCESSIONI E RETI STRADALI Premesso che vi è la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di consolidamento dei cigli di

valle dal pk 5+850 sino al pk 6+100 circa lungo la Sp 62 della Valsassina in comune di Ballabio;

Considerato che non nota prot. n. 43571 del 09-08-2024 è stata data comunicazione di avvio lavori

agli enti di competenza;

Rilevato che l’impresa CIDIEFFE COSTRUZIONI srl di Colico (LC), con richiesta prot. n. 45090 del

regolamentazione del traffico a senso unico alternato;

Rilevato che, la limitata sezione stradale e le lavorazioni da attuare, non consentono l’esecuzione in

sicurezza delle opere in premessa mantenendo aperto il transito dei veicoli;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere all’istituzione di senso unico alternato

temporaneo in corrispondenza dell’area di cantiere dal pk 5+850 sino al pk 6+100 circa della Sp 62

della Valsassina, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in progetto e, nel contempo, garantire

l’incolumità delle maestranze al lavoro e la sicurezza degli utenti della strada;

Visti gli artt. 5 – 6 e 7 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche;

ORDINA

1. la REGOLAMENTAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA IMPIANTO

SEMAFORICO della Sp 62 della Valsassina dal pk 5+850 sino al pk 6+100 circa in comune di

Ballabio dalle ore 8.00 di martedì 27 agosto 2024 alle ore 18.00 di venerdì 25 ottobre 2024

sabati e festivi inclusi.

Il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, conformemente a quanto prescritto dal Nuovo

Codice della Strada e successive modifiche, è a carico dell’impresa esecutrice dei lavori;

La divulgazione agli organi di stampa e di vigilanza della presente ordinanza, rimane a carico della

Provincia di Lecco.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui

all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV

Fabio Valsecchi

