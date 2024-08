(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 ON. CECCHETTI (LEGA). AUTONOMIA: PD CAPOVOLGE REALTÀ, TESSUTO PRODUTTIVO

FAVOREVOLE A RIFORMA

Milano, 26 AGO – “La leadership della Lombardia, a ogni livello, è frutto

anche del buona amministrazione garantita dal centrodestra che da decenni

bene governa la nostra regione. Detto questo, restiamo basiti nel leggere,

nelle dichiarazioni della responsabile regionale in Lombardia del PD,

teorie che hanno a che fare più con la fantascienza che con la realtà,

evidentemente capovolta, ovvero che l’autonomia regionale penalizzerebbe il

nostro sistema produttivo. Vale forse la pena di ricordare all’on. Roggiani

le parole del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, per cui

‘l’autonomia regionale è un capitolo che va completato. Oggi, il sistema

delle regioni può fare un salto di qualità ottenendo responsabilità più

dirette in molte aree decisive per la crescita del Paese’. Ricordiamo poi

che il tessuto produttivo lombardo, partecipando ai lavori del tavolo del

Patto per lo sviluppo convocato periodicamente a Palazzo Lombardia, si è

espresso favorevolmente e senza indugi alla possibilità di veder attuata la

riforma dell’Autonomia. I cittadini lombardi e le imprese lombarde non

hanno alcuno dubbio sull’opportunità che la nostra regione venga messa

nelle condizioni di viaggiare ancora più veloce e di accettare senza alcun

timore ogni tipo di sfida”.

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei

Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Fabrizio Carcano