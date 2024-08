(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

lun 26 agosto 2024 *MOBILITÀ IMOLA, MARCHETTI (LEGA): "CON LE BUCHE DI VIA MOLINO ROSSO E VIA

GAMBELLARA, CERTIFICATA L'INUTILITÀ DELLE SAGOME DI BICICLETTE DISEGNATE A

TERRA"*

"Stando a una vecchia risposta data a una mia interrogazione rivolta

all'Assessore Comunale di Imola con delega alla mobilità sostenibile, Elisa

Spada, in merito alle cosiddette Bike Line, le sagome di biciclette

disegnate sulla carreggiata, mi si informò che quell'intervento venne

finanziato con il progetto regionale Bike to Work, con l'obiettivo di

favorire la mobilità sostenibile unitamente alla sicurezza stradale in

un'area come la zona industriale, area cittadina più sprovvista di una rete

ciclabile. Io contestai immediatamente quell'operazione, definendola

pericolosa, dal momento che spesso nemmeno le sagome pitturate a terra

trovavano spazio a sufficienza sulla carreggiata. Ma non basta: anche le

condizioni dell'asfalto, a maggior ragione oggi, certificano l'assoluta

inutilità di quell'opera."

A tornare sul tema delle cosiddette "Bike Line" è Daniele Marchetti,

Consigliere Regionale e Comunale leghista.

"Oggi in via Molino Rosso – continua il Consigliere – è visibile anche ai

più distratti la condizione pessima dell'asfalto, in parte già segnalato

dall'apposita segnaletica in vista presumibilmente dei lavori di ripristino

che ci auguriamo di vedere a breve, ma che rende pericolosa la

percorribilità della via, in particolar modo da parte dei ciclisti.

Situazione analoga anche in via Gambellara, a testimonianza che non basta

dipingere delle sagome a terra per garantire la sicurezza dei ciclisti;

l'aspetto principale da curare dovrebbe essere la qualità dell'asfalto. Il

valore complessivo del progetto Bike to Work 2021-2023 relativo agli

investimenti effettuati dal Comune di Imola ammonta a 556.161,08 euro, di

cui il 70% finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e il 30% dal Comune di

Imola. Di questo importo complessivo, la realizzazione della segnaletica a

terra relativa alle bike line e alle cycle strip ha il valore di circa

10.000 euro. Certamente una quota minoritaria, dunque, ma stiamo parlando

sempre di soldi pubblici."

"Prima di realizzare quindi queste opere discutibili, sarebbe opportuno

utilizzare le risorse che si hanno a disposizione per garantire una buona

qualità dell'asfalto. Con le azioni di facciata non si incrementa

certamente la sicurezza dei ciclisti e credo che questo debba imporre una

riflessione in futuro sugli interventi finanziati anche con risorse

regionali" – conclude Marchetti.

