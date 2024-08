(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 26 agosto 2024

Comunicato stampa

Il Comune di Rimi sostiene le attività sociali e culturali con la gratuità delle sale civiche per associazioni e realtà no profit

In base al Regolamento per la gestione dei centri civici del quartiere, Palazzo Garampi ha deciso di esentare dal pagamento le associazioni, gli enti e le Onlus che hanno utilizzato le sale polivalenti e gli spazi comuni nel 2024 per svolgere attività di carattere sociale o culturale senza scopo di lucro.

L’esenzione, già in vigore negli scorsi anni, è stata rinnovata con una recente delibera della Giunta che ha stabilito che non ci sarà nessun impegno di spesa – pari a un ammontare complessivo di 12.169 euro – per le realtà interessate, tra le quali figurano anche Ci.Vi.Vo. Le sedi, in particolare, sono quelle comunali di via Pintor 7/B, piazza Decio Raggi 2, via De Warthema 26, via Mazzini 22, via XXIII Settembre 124/C e via Bidente 1/P.

“Abbiamo deciso di mantenere la concessione gratuita di questi spazi anche per quest’anno, così da supportare quei cittadini e quelle associazioni che arricchiscono la vita della città con iniziative sociali, culturali e solidali – spiega l’assessore ai servici civici, Francesco Bragagni -. Una decisione che ci è sembrata naturale, nonché un bel fattore per valorizzare il contributo e lo spirito di comunità che caratterizza tanti soggetti del terzo settore del nostro territorio”.

