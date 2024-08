Cs – CasaPound: Mattia (Pd), Muti un criminale. I partigiani sono eroi

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

CasaPound: Mattia (Pd), Muti un criminale. I partigiani sono eroi

Stop a gruppi neofascisti, sovvertono valori costituzionali

“I gruppi neofascisti vanno fermati una volta per tutte e debellati come il

cancro della democrazia: la commemorazione del gerarca fascista Ettore Muti

da parte di Casa Pound, andata in scena a Fregene alla luce del sole, è

l’ennesimo affronto alla Repubblica italiana e alla nostra Costituzione,

nata dalla Resistenza antifascista, a cui, è bene ricordarlo, la premier

Meloni e i ministri del suo governo hanno giurato fedeltà. Addirittura Muti

viene osannato pubblicamente come ‘eroe’, mentre i partigiani sbeffeggiati:

è evidente che siamo davanti ad un capovolgimento semantico che sovverte i

valori costituzionali. Aggressioni a giornalisti e a rappresentanti delle