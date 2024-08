(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 *Meeting Rimini, Colombo (FDi): il Vice Ministro Galeazzo Bignami al tavolo

mobilità e reti*

“Da emiliano-romagnolo, la presenza del Vice ministro Bignami è storica

ormai al meeting, basata su una amicizia decennale con Emmanuele Forlani,

direttore Fondazione Meeting per l’amicizia dei popoli ETS. Bignami ha

parlato delle infrastrutture territoriali dal Porto di

Ravenna,dell’aeroporto di Rimini e del trasporto gomma che resta sempre

centrale. L’Italia, ad esempio, vanta un numero elevato di gallerie

rispetto alle altre nazioni in Europa e questo, a volte, non viene

considerato dalle direttive Europee. L’indirizzo é quello di una mobilità

che porti ricchezza alla Nazione. É importante anche lo sviluppo della rete

nelle zone dell’entroterra per un rilancio economico e per una vivibilità

sostenibile anche nelle aree piu interne del Paese e nei Borghi. Il nostro

impegno va verso questa direzione”.

Lo dichiara Beatriz Colombo, deputato Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 24 agosto 2024