Comunicato stampa – Rubiu (FdI) sulla crisi di Igea

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

RUBIU (CONSIGLIERE REGIONALE FDI) SULLA CRISI DI IGEA

. È il monito che arriva dal consigliere regionale di

FdI Gigi Rubiu sullo stato di crisi della società in house della Regione. Un ente impegnato

nelle attività di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree minerarie

abbandonate o in via di dismissione. Il rischio è che si alimentino incertezze e

preoccupazioni tra i 200 lavoratori operanti nei diversi progetti. . Sul

tavolo dell’assessore Cani è giunta anche un’interrogazione urgente: . Secondo il rappresentante dell’opposizione .