CARRARA. CAMPIONE (FDI): CITTADINI ESASPERATI DAL DEGRADO

“Da tempo si registrano numerose proteste da parte dei cittadini di Avenza che vivono una situazione di degrado e di insicurezza sociale che il sindaco di Carrara Serena Arrighi continua a ignorare. L’ultima in ordine di tempo, si è verificata mercoledì 21 agosto, quando centinaia di abitanti hanno accolto con cartelli, fischi e urla di disapprovazione la presenza della Arrighi per l’inaugurazione di una sede consolare dominicana. La protesta era contro il sindaco, ma la Arrighi ha sviato l’attenzione parlando di un fantomatico razzismo della popolazione carrarina. Come ben sanno tutti a Carrara, la protesta riguardava la richiesta della cittadinanza di collocazione di un presidio di polizia municipale proprio ad Avenza per la sicurezza dei cittadini. Una richiesta rimasta inascoltata dalla giunta di centrosinistra. Il sindaco Pd ha quindi preferito dipingere il disagio della popolazione, che ha messo in atto una civile protesta, come fantomatica manifestazione xenofoba. La verità è che ad Avenza dilaga l’insicurezza e l’incuria, nella colpevole inerzia dell’amministrazione comunale. La protesta della cittadinanza di Avenza è la cartina di tornasole di una giunta lontana dalla gente che si nasconde dietro slogan e tagli di nastro. Anziché fare la vittima, il sindaco Arrighi provveda, senza ulteriori indugi, a individuare un presidio di polizia municipale. Avenza non può continuare a essere considerata la cenerentola del Comune di Carrara.”

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatore di Fratelli d’Italia eletta in Toscana e componente della commissione Giustizia del Senato.

