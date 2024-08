(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Aeroporti: Cavandoli (Lega), grazie a Di Palma ed ENAC per approccio pragmatico e sinergia per Parma

Roma, 24 ago. – “Un sincero ringraziamento all’ENAC e al presidente Di Palma per avere mantenuto negli anni un approccio concreto, pragmatico e non ideologico per lo sviluppo del trasporto aereo nel nostro Paese. Una visione chiara e orientata al futuro nell’approntare le soluzioni che rispondono alle esigenze reali del mercato e dei passeggeri come l’importante percorso di trasformazione dei 41 scali commerciali nazionali in 14 reti aeroportuali che sviluppino un’offerta efficiente sui territori regionali, oltre all’integrazione intermodale.

Proprio nello sviluppo delle reti aeroportuali, in particolare in quella dell’Emilia Romagna, si inserisce il futuro dell’aeroporto di Parma quale nodo strategico per il trasporto passeggeri da collegare agli scali di Bologna, Rimini e Forlì come già previsto nel piano aeroportuale del ministro Salvini.

ENAC certifica quindi come anche in Emilia Romagna si debba invertire la rotta a favore di uno sviluppo aeroportuale coordinato ed integrato a livello regionale senza continuare a priviligeriare lo scalo bolognese per prepararsi a rispondere alle future esigenze del trasporto aereo nazionale e internazionale.

Dopo lo stop del Covid, oggi si palesa un incremento di oltre il 10% del trasporto aereo che si preannuncia ancora in espansione, giusta quindi l’azione di ENAC e MIT per rispondere con prontezza e lungimiranza alle sfide del futuro”.

Così la deputata della Lega, Laura Cavandoli.