(ACON) CULTURA. BERNARDIS (FP): FOLKLORE, GORIZIA EPICENTRO TRADIZIONI POPOLI

(ACON) Gorizia, 24 ago – "Il 52? Festival mondiale del folklore

Castello di Gorizia ? in pieno svolgimento e sta trasformando il

capoluogo in un vivace palcoscenico di musica, danza e cultura

provenienti da ogni angolo del mondo”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente), intervenendo – come si legge in una nota –

alla cerimonia ufficiale di inaugurazione svoltasi ieri sera

nella gremita piazza della Vittoria, alla presenza di illustri

rappresentanti istituzionali tra cui il sindaco Rodolfo Ziberna,

il prefetto Raffaele Ricciardi e il presidente della Fondazione

Carigo, Alberto Bergamin.

“Esprimo la mia sincera gratitudine all’associazione Etnos, al

presidente Stefano Minniti e a tutti gli organizzatori che, con

passione e dedizione, rendono possibile questo evento

straordinario. Un sentito ringraziamento – ha detto ancora

Bernardis – va anche ai numerosi volontari, ai ballerini e ai

musicisti dei gruppi partecipanti, che con i loro colori e ritmi

animano la citt?”.

“Il folklore – ha sottolineato Bernardis, che ? anche presidente

della V Commissione competente in materia di Cultura – non ? solo

spettacolo ma anche cultura, identit? e patrimonio regionale che

dobbiamo preservare e valorizzare. Questo Festival, con il suo

claim ‘costruire ponti e amicizia assieme’, ? una straordinaria

opportunit? di incontro e confronto tra popoli diversi”.

“Gorizia, in questi giorni, chiude il circuito dei cinque

appuntamenti regionali – insieme a Pasian di Prato, Aviano,

Piancavallo, Tarcento – che sono veri e propri fiori

all’occhiello del nostro Friuli Venezia Giulia. La Regione – ha

concluso Bernardis – supporta e continuer? a supportare

manifestazioni come questa, che arricchiscono il nostro

territorio e rafforzano il senso di comunit?”.

