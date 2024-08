Serie A – presentazione Italian Baseball Series

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Da domani sera partono le Italian Baseball Series con la suggestiva sfida tra Parmaclima e San Marino. 16 Scudetti in campo per assegnare il Titolo 2024, con la formazione di Saccardi reduce dalla semifinale da capogiro contro Macerata e quella di Bindi che vuole bissare la vittoria del 2022. Play-ball di gara-1 al “Cavalli” posticipato alle ore 21:00, con le successive sfide che invece partiranno regolarmente alle 20:30.

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

STATISTICHE

FIBS Channel

Di seguito il calendario completo delle Italian Baseball Series:

Gara-1 sabato 24 agosto ore 21:00: Parmaclima-San Marino in diretta TV su PlusTv, FIBS Channel, San Marino RTV visibile su DTT nazionale (LCN 831), bouquet satellitare Sky (canale 520) e Tivusat (canale 93) a partire dalle ore 20.45

Gara-2 domenica 25 agosto ore 20:30: Parmaclima-San Marino (riservata a lanciatori AFI) in diretta TV su PlusTv, FIBS Channel, San Marino RTV visibile su DTT nazionale (LCN 831), bouquet satellitare Sky (canale 520) e Tivusat (canale 93) a partire dalle ore 20.15

Gara-3 giovedì 29 agosto ore 20:30: San Marino-Parmaclima in diretta TV su PlusTv, FIBS Channel, San Marino RTV visibile su DTT nazionale (LCN 831), bouquet satellitare Sky (canale 520) e Tivusat (canale 93) a partire dalle ore 20.15

Gara-4 venerdì 30 agosto ore 20:30: San Marino-Parmaclima in diretta TV su PlusTv, FIBS Channel, San Marino RTV visibile su DTT nazionale (LCN 831), bouquet satellitare Sky (canale 520) e Tivusat (canale 93) a partire dalle ore 20.15

Ev. Gara-5 sabato 31 agosto ore 20:30: San Marino-Parmaclima (riservata a lanciatori AFI) in diretta TV su PlusTv, FIBS Channel, San Marino RTV visibile su DTT nazionale (LCN 831), bouquet satellitare Sky (canale 520) e Tivusat (canale 93) a partire dalle ore 20.15

Ev. Gara-6 mercoledì 4 settembre ore 20:30: Parmaclima-San Marino in diretta TV su PlusTv, FIBS Channel, San Marino RTV visibile su DTT nazionale (LCN 831), bouquet satellitare Sky (canale 520) e Tivusat (canale 93) a partire dalle ore 20.15

Ev. Gara-7 giovedì 5 settembre ore 20:30: Parmaclima-San Marino in diretta TV su PlusTv, FIBS Channel, San Marino RTV visibile su DTT nazionale (LCN 831), bouquet satellitare Sky (canale 520) e Tivusat (canale 93) a partire dalle ore 20.15

Nella foto in copertina il probabile lanciatore di gara-1 di San Marino Centeno (credit: Photobass)

